Haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, tarım politikalarını eleştirerek ülkenin hayvan ithalatında birinci sırada olduğunu ve et fiyatlarının en pahalı olduğu noktalara geldiğini belirtti. Ayrıca yurtdışından getirilen öğrencilerle ilgili tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Maalesef dünyanın en fazla hayvan ithal eden ülkesiyiz. Dünyada et fiyatının en pahalı olduğu bir ülke haline geldik." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı yayın organlarında Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılacağına ilişkin haberlerin çıktığını hatırlattı.

Lozan Antlaşması'na aykırı adımların atılmaması gerektiğini belirten Çömez, Yunanistan'da Türkler kendi müftüsünü seçemezken ve Türk okulları kapatılırken, Türkiye'de böyle bir adım atılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Turhan Çömez, yurtdışından getirilen öğrencilerin para karşılığında Türkiye'deki bazı üniversitelere yerleştirildiğini iddia etti.

Konuyla ilgili bakanlıkların ve YÖK'ün gerekli tedbirleri almasını isteyen Çömez, "Türkiye'de yabancı öğrencinin olmasını hepimiz isteriz, elbette gelsinler. Onların burada eğitim almaları, Türkiye'nin kültürünü, dinini öğrenmeleri, daha sonra ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçisi olmaları arzu edilen, doğru ve olması gereken bir politikadır. Ama bunu yaparken Afrika'dan lise diploması bile olmayan insanlara 'gel seni istediğim okulda okuturum' diyemezsiniz. Bu ülkeye sadece eğitimli, donanımlı, birikimli ve sınavlardan başarıyla geçmiş öğrencileri kabul edebiliriz." diye konuştu.

Hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Çömez, Türkiye'de et ve süt üretiminde bir azalma yaşandığını, yılladır uygulanan yanlış politikalarla hayvancılığın bitirildiğini savundu.

TÜİK'in tarımsal üretimle ilgili bazı rakamlarına dikkati çeken Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli tarımı çökerttiniz, hayvan yetiştiricisini bitirdiniz ve hiç durmadan yabancıyı zengin etmeye devam ettiniz. TÜİK'in açıkladığı raporda çiğ süt üretiminde yüzde 5, kırmızı et üretiminde ise yüzde 10,5'lik bir azalma olmuş. Aynı şekilde TÜİK hayvan sayısında geçen yıl 4,5 milyon artış olduğunu söylüyor. Allah aşkına, artık bu millete rakamlarla yalan söylemeyi bırakın. Dünyanın neresinde görülmüş ki hayvan sayısı 5 milyon artacak ama süt ve et üretimimiz azalacak. Maalesef dünyanın en fazla hayvan ithal eden ülkesiyiz. Dünyada et fiyatının en pahalı olduğu bir ülke haline geldik. Ne yazık ki dünyanın en az et ve süt tüketilen bir ülkesi haline geldik. Bunun da temel sebebi kötü yönetimdir."

Çömez, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin, yüzde 0,3 asitlik zeytinyağı için önce 320 lira fiyat verdiğini, ardından bu fiyatı 290 liraya indirdiğini aktardı.

Aynı zeytinyağına 2023 yılında 295 lira fiyat belirlendiğini anımsatan Çömez, "Enflasyonu düşük gösterebilmek ve 'bakın zeytinyağı fiyatları artmadı, zeytin fiyatları da yükselmedi, enflasyon da yükselmedi' diyebilmek için bunu yaptılar." ifadesini kullandı.

Zeytin üreticisinin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çömez, zeytinyağı ihracatında geçen yıla göre yüzde 60 oranında azalma olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA / Adem Balta
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak

İpler koptu! Bu parayı veren Leao'yu alacak
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi