İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Başkanlık Divanı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, partinin video paylaşımıyla dikkat çektiği çeteler ve suça sürüklenen çocuklar konusunu ele aldı. Şiddetin etnik, dini veya mezhebi olmadığını vurguladı ve bu konudaki yanlış bakış açılarını eleştirdi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Şiddetin, çeteleşmenin etnistesi, dini, mezhebi olmaz. Kim ki buna yöneliyor ve bunu iddia ediyorsa bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanet içerisindedir." dedi.

İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kavuncu, İYİ Parti olarak çeteler ve suça sürüklenen çocuklar konusuna dikkat çeken bir video hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Türkiye'de çeteleşme sorununun sosyal ve ekonomik altyapısına işaret eden Kavuncu, sokak çeteleri nedeniyle çocukların hedef haline geldiğine dikkat çekerek "15 yaşındaki masum bir çocuğun katledilmesi karşısında suçu meşrulaştırmaya çalışanlara kamuoyu son derece tepkili." dedi.

Kavuncu, Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçakla öldürülmesine ilişkin davayı da takip ettiklerini belirterek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, kararın vicdanları bir nebze teselli ettiğini dile getirdi.

Hazırladıkları videoya değinen Kavuncu, şunları söyledi:

"Dedik ki 'Korkma' videomuzun teması bu. Herkesin güven içinde yaşayabileceği bir ülke olma hayaline ve İYİ Parti olarak da bu doğrultudaki hedefimizi biz bu video paylaşımıyla yaptık. Video değişik platformlarda 3 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Etnik ayrımcılık arayanlar, yanlış yere bakıyorsunuz. Bize 40 yıl baksanız da ayrımcılığın zerresini bulamazsınız, bulamayacaksınız."

Bir medya kuruluşunun videoda "Kürt gençlerinin kriminalize edildiği" iddiasında bulunduğunu aktaran Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rudaw isimli medya kuruluşu bu bakış açısını korkunç bir ırkçılıkla yansıttı. Videoya bakıyoruz, bu şahısların Kürt olduğuna dair hiçbir ibare, gösterge yok, olmaz, olamazlar. Çete ve mafyalaşmayı bir etnik kimlikle özdeşleştirme çabası içindeler. Şiddetin, çeteleşmenin etnistesi, dini, mezhebi olmaz. Kim ki buna yöneliyor ve bunu iddia ediyorsa bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanet içerisindedir. Bu bakış açısı sakat bir bakış açısıdır."

Kavuncu, terörle mücadele konusundaki tutumları nedeniyle de benzer ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Biz terörü lanetlediğimizde, PKK'yı lanetlediğimizde de aynı şekilde iftiralarda bulundular. Sokak çetelerine dikkat çektik, yine benzer bir saldırı içerisine giriyorlar. Aslında huzurdan, barıştan ve birlikten rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki kardeş kardeşe düşman olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
