İYİ Partili Kavuncu: Komisyon raporunun izdüşümünde terör örgütü elebaşının safsataları vardır

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin, "Komisyon raporunun izdüşümünde İmralı'daki terör örgütü elebaşının safsataları ve içi bomboş ideolojik hezeyanları vardır" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporla ilgili, "Komisyon raporu ile birlikte Türkiye'nin bir başka fotoğrafını gördük. Ülkemizin her meselesinde birbirine girip ortalığı kasıp kavurup, Meclis kürsüsünde yumruk yumruğa kavga edip sonrasında dolaylı yoldan Apo'nun çektiği fotoğrafa girenleri gördük. Geçtiğimiz hafta Türkiye, tripodu MHP, makinenin kendisi AK Parti, deklanşöre basanın ise Apo'nun olduğu bir fotoğrafı gördü. Fotoğraf makinesini MHP kurmuş, Cumhurbaşkanı açıyı ayarlamış, Apo ise deklanşöre basmış. Böyle bir fotoğraf milletin önüne koyuldu. Bu Apo'nun, 'Mutlu aile tablosu' diye adlandıracağı bir fotoğraf haline geldi. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi önümüze koyulan komisyon metni; Cumhuriyet devletine, 'Yüzyıllık zulüm düzeni' diyenlerle, 'Yüz yıllık reklam arası' diyenlerin üzerinde uzlaşmasıdır. Komisyon raporunun izdüşümünde İmralı'daki terör örgütü elebaşının safsataları ve içi bomboş ideolojik hezeyanları vardır. Maalesef komisyona göre; çocuklarımızın geleceği ve özgürlüğü, Apo'nun geleceği ve özgürlüğünden daha değerli değildir. Aylarca oturup konuştuktan sonra ortaya çıkardıkları tek şey; Apo'ya özgürlük yolları oldu. O sebeple bu komisyon fotoğrafının şipşakçısı Apo'dur. Maalesef bizim dışımızdaki herkes de bu fotoğraf karesinin içinde yer almıştır" dedi.

'TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARININ HAKLARI NE OLDU'

Kavuncu ayrıca "Peki sorarım size; ne oldu tutuklu belediye başkanları? Seçilmiş milletvekillerinin gasbedilmiş haklarına ne oldu, Can Atalay'a ne oldu, 19 Mart'tan sonra gaz yiyen, tutuklanan, yurtlarından kovulan 18 yaş civarındaki gençlerimizin hukukları ne oldu? Yolsuzluklar, hırsızlıklar ne oldu, emeklinin sefaleti ne oldu? Varsa yoksa terör örgütü elebaşına özgürlük; başka hiçbir şey yok. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; bu gürültünün iki amacı var. Birincisi terör örgütü PKK'ya meşruiyet kazandırmak, ikincisi ise terör örgütü elebaşına özgürlük vadetmek. İmralı İttifakı'nın bu konudaki kararlılığını biz anladık. Zaten AK Parti, MHP ve DEM ittifakı, İmralı'nın görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiğini biliyoruz. Bizler için üzücü olan maalesef diğer partilerin tutumu olmuştur. Sonuç ortadadır, bu rapor yayınladığı gün terör örgütü elebaşı da pervasızca açıklamalarda bulunmuştur ve bakın açıktan ne istediğini de ifşa etmiştir. Demiştir ki, 'Terörü tasfiye mantığıyla yaklaşan bir siyaset çözümü değil, çözümsüzlüğü ifade eder.' Terörü tasfiye etmeyecek miyiz? Hani, 'Terörsüz Türkiye' olacaktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı