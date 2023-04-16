Üye Girişi
Haberi Paylaş
İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı sahaya indi! Hem de 'Türkeş Türkeş Gelecek' şarkısıyla

İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı sahaya indi! Hem de "Türkeş Türkeş Gelecek" şarkısıyla

Politika Haberleri

İYİ Parti'den Adana 1. sıra milletvekili adayı olan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, seçim kampanyası için sahaya indi. Türkeş'in esnaf ziyaretlerinde bulunduğu görüntüler sosyal medya üzerinden MHP'nin 1995 yılında kullandığı seçim şarkısı olan "Türkeş Türkeş Gelecek" ile paylaşıldı.

İyi Parti'den Adana 1. Sıradan milletvekili adayı olan Ayyüce Türkeş, sahaya inerek esnafı ziyaret etti.

MHP SEÇİM ŞARKISI OLARAK KULLANMIŞTI

Türkeş'in, esnaf ziyaretine ait anlar ise sosyal medyada MHP'nin 1995 yılında kullandığı seçim şarkısı olan "Türkeş Türkeş Gelecek" ile kullanıldı.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

MHP'nin kurucusu eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, 1990'da Lefkoşa'da doğdu. Doktor olan Ayyüce Türkeş Taş, bilgisayar mühendisi Egemen Taş'la evlidir.

Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Alparslan Türkeş İYİ Parti Adana MHP Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title