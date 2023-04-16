İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı sahaya indi! Hem de "Türkeş Türkeş Gelecek" şarkısıyla

İYİ Parti'den Adana 1. sıra milletvekili adayı olan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, seçim kampanyası için sahaya indi. Türkeş'in esnaf ziyaretlerinde bulunduğu görüntüler sosyal medya üzerinden MHP'nin 1995 yılında kullandığı seçim şarkısı olan "Türkeş Türkeş Gelecek" ile paylaşıldı.