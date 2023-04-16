İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı sahaya indi! Hem de "Türkeş Türkeş Gelecek" şarkısıyla
Politika Haberleri
İYİ Parti'den Adana 1. sıra milletvekili adayı olan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, seçim kampanyası için sahaya indi. Türkeş'in esnaf ziyaretlerinde bulunduğu görüntüler sosyal medya üzerinden MHP'nin 1995 yılında kullandığı seçim şarkısı olan "Türkeş Türkeş Gelecek" ile paylaşıldı.
İyi Parti'den Adana 1. Sıradan milletvekili adayı olan Ayyüce Türkeş, sahaya inerek esnafı ziyaret etti.
MHP SEÇİM ŞARKISI OLARAK KULLANMIŞTI
Türkeş'in, esnaf ziyaretine ait anlar ise sosyal medyada MHP'nin 1995 yılında kullandığı seçim şarkısı olan "Türkeş Türkeş Gelecek" ile kullanıldı.
AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?
MHP'nin kurucusu eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, 1990'da Lefkoşa'da doğdu. Doktor olan Ayyüce Türkeş Taş, bilgisayar mühendisi Egemen Taş'la evlidir.