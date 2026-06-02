Haberler

İYİ Parti, Türk Hukuk Çalıştayı düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti, 13-14 Haziran’da Ankara’da düzenleyeceği Türk Hukuk Çalıştayı’nda parlamenter sistem, seçim güvenliği, kadına karşı şiddet ve dijital haklar gibi 10 kritik konuyu eş zamanlı oturumlarla ele alacak. Çalıştay sonunda Genel Başkan Dervişoğlu ‘Hukuk Vizyon Belgesi’ni açıklayacak.

İyi Parti'nin 13-14 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği Türk Hukuk Çalıştayı'nda, parlamenter sistem ve üniter devlet yapısından seçim güvenliğine, kadına karşı şiddetten dijital haklara kadar 10 kritik alanda eş zamanlı oturumlar yer alacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koordinasyonunda toplanacak çalıştay için hazırlıklar sürüyor.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayın ilk günü olan 13 Haziran'da, eş zamanlı oturumlar yapılacak.

Oturumlarda, Üniter Devlet Yapısı ve Parlamenter Sistem, Hukuk Devleti Revizyonu ve İnsan Hakları, Mali Hukuk Normları ve İhale Mevzuatı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadına Karşı Şiddet, Çocuk Adalet Sistemi: Koruyucu ve Önleyici Politikalar, Adil Yargılanma ve Toplumsal Uzlaşı, Basın Özgürlüğü ve Dezenformasyon, Yargının Sacayakları: Mesleki Sorunlar ve İtibar, Dijitalleşen Dünyanın Hukuka Etkisi ve Yapay Zeka ile Seçim Hukuku ve Demokratik Meşruiyet konuları ele alınacak.

Hukukun tüm paydaşlarını aynı masada buluşturmayı hedefleyen çalıştayda, savunma makamındaki avukatın, karar kürsüsündeki hakimin, bilginin kaynağı olan akademisyenin ve hukukun güven kapısı olan noterin sorunları gündeme gelecek.

Genel Başkan Dervişoğlu, "Hukuk Vizyon Belgesi"ni açıklayacak

Çalıştayın son günü, oturumların özet sunumlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

Yargı, akademi, baro, medya ve siyaset dünyasından temsilcileri tek bir çatı altında buluşturacak çalıştay sonrası hazırlanacak "Hukuk Vizyon Belgesi", 14 Haziran'da Dervişoğlu tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Çalıştaya Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu üye ve hakimleri, Türkiye Barolar Birliği ve 81 il baro başkanı, hukuk fakültesi dekanları ve akademisyenler, TBMM'den hukukçu milletvekilleri ve Anayasa ile Adalet Komisyonu üyeleri, siyasi partilerin hukuk ve seçim işleri başkanları, hakim, savcı ve avukat sendikaları ile meslek kuruluşları, basın mensupları ve sivil toplum temsilcileri davet edilecek.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti