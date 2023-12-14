İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı

Son günlerde suların durulmadığı İYİ Parti'de bir dikkat çeken gelişme daha yaşanırken, yerel seçimde CHP ile işbirliğini savunan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görev alındı. Sabah saatlerinde görevden alınacağına yönelik iddialara ilişkin konuşan Üçok, "Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. İYİ Parti'de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de genel başkandadır. Genel başkanın takdiridir her şey" demişti.

İyi Parti'de istifa ve görevden alma haberleri birbirini izliyor. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un sabah saatlerinde görevden alınacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

"GÖREVDEN ALINDIĞIM BENİM DE KULAĞIMA GELDİ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Üçok "Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. İyi Parti'de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de genel başkandadır. Genel başkanın takdiridir her şey" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER HARİTALI SUNUMDAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİ"

CHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunan Üçok, açıklamasında CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine yönelik yaptığı haritalı sunuma değinerek "Partinin CHP'yle işbirliği yapması durumunda nasıl kazanacağına ilişkin haritalı sunumumu daha önce genel başkanımız Meral Akşener'e yaptım. Kendisi de bana bu sunumu GİK'te yapmamı söylemişti. Ancak GİK toplantısında sadece sözlü anlatım yapmamı ve haritalı sunumdan vazgeçmemi istedi" dedi.

"BANA YAKIŞIKSIZ ELEŞTİRİLERLE YAKLAŞILDI"

"CHP'yle işbirliğini savunuyorum ama GİK'te işbirliğinin reddine karar verildi" diyen Üçok, "Bu karara da saygı duyuyorum. Ben bu haritalı çalışmaları üç gündür yapmıyorum. Çevremdeki arkadaşlarımla aylardır yapıyorum. Bu bilinmiyormuş gibi GİK sonrasında bana şık olmayan, yakışıksız eleştirilerle yaklaşıldı. Bu, böyle olmaz. Böyle olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

İSTİFA VE GÖREVDEN ALMA LİSTESİ

16 Kasım'da İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

6 Aralık'ta İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.

5 Aralık'ta İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.

4 Aralık'ta İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AHMET ZEKİ ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI

Üçok'un açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, söz konusu iddia saatler sonra doğrulandı. İYİ Parti, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un görevden alındığını duyurdu.

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, öğretmen bir baba ile ev hanımı bir anneden, 9 Nisan 1961 yılında Bursa, Mustafakemalpaşa, Koşuboğazı köyünde doğdu. ılk ve ortaöğrenimin ardından Işıklar Askeri Lisesi'ni (1977) ve Hava Harp Okulu'nu (Elektrik-Elektronik mühendisi) bitirdi (1981).

1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1989), Askeri Hakim Sınıfı'na geçti (1993). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (1995), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora eğitimini tamamladı (1999).

Eskişehir 1.Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi üye ve başkanlığı (1993-2002), Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Adli Müşavirliği (2002-2005) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı (2005-2009) görevlerinde bulundu. Ahmet Zeki Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirildi.