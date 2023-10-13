İYİ Parti Ankara İl Teşkilatı, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutladı. İl Başkanı Yener Yıldırım ve partililer, Birinci Meclis'e yürüdü. Yıldırım, Ankara'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını ve Gazi Meclis ve Kuvayımilliye ruhundan ilham aldıklarını belirtti.

İyi Parti Ankara İl Teşkilatı, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutladı.

Ulus Heykeli önünde bir araya gelen İl Başkanı Yener Yıldırım ve beraberindeki partililer, seğmenlerle birlikte Birinci Meclis'e yürüdü.

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, İYİ Parti mensupları olarak Cumhuriyetin 100. yılında ilk günkü heyecan ve şevkle Ankara'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Bu yoldaki zorlukları birlikte aşacaklarını dile getiren Yıldırım, mücadelelerindeki en büyük ilham kaynağının Gazi Meclis ve Kuvayımilliye ruhu olduğunu ifade etti.

Maziden atiye sağlam adımlarla kararlı bir duruşla akıl ve bilimin ışığında yürüyeceklerini belirten Yıldırım, "Ankara'mız için yorulmayacağız, usanmayacağız, çok çalışacağız. Elbette bu azimle başaracağız." dedi.

Ankara'nın son 20 yıldır sürekli kan kaybettiğini ileri süren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mevcut eğitim ve sağlık altyapısını güçlendirecek proje geliştiremediler. Şehrin mimarisi ve dokusu her geçen gün daha fazla tahrip oldu. Raylı sistemler yeterli hızda gelişmiyor, özellikle merkezi bölgelerde trafik sorunu günbegün kendini daha fazla hissettiriyor. Havaalanıyla şehir merkezi arasında raylı sistemleri inşa edemediler. Uluslararası havaalanımız olmasına rağmen uluslararası uçuşlarda yeterlilik sağlanamadı."

Yener Yıldırım, Ankara'nın hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ifade ederek, İYİ Parti Ankara İl Teşkilatı olarak iyi olan her şeyin yanında olup alkışlayacaklarını, kötü olan her şeyle de savaşacaklarını söyledi.