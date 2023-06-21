İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin hafta sonu yapılacak olağan kongresi öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Köylüoğlu, "Kuvayı Milliye ruhuyla Meral Akşener liderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda en büyük gücümüz bize göstermiş olduğunuz hedeflerdir. Ülkemiz için yaptıklarınızla, eylemlerinizle, verdiğiniz çabayla büyük bir milletin umutlarını besleyerek yeniden ayağa kaldırdınız. Sizden öğrendiklerimiz ve vasiyet ettikleriniz hepimize rehberlik etmeye devam ediyor" dedi.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin hafta sonu yapılacak olağan kongresi öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Köylüoğlu, "Kuvayı Milliye ruhuyla Meral Akşener liderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda en büyük gücümüz bize göstermiş olduğunuz hedeflerdir. Ülkemiz için yaptıklarınızla, eylemlerinizle, verdiğiniz çabayla büyük bir milletin umutlarını besleyerek yeniden ayağa kaldırdınız. Sizden öğrendiklerimiz ve vasiyet ettikleriniz hepimize rehberlik etmeye devam ediyor" dedi.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, teşkilat mensupları ve parti üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Köylüoğlu, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Köylüoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıyı okudu. Köylüoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün emanetinizin bir bekçisi ve İYİ Parti İl Başkanı olarak huzurlarınızdayım. Ankara'da bu görevi yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Kuvayı Milliye ruhuyla Meral Akşener liderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda en büyük gücümüz bize göstermiş olduğunuz hedeflerdir. Ülkemiz için yaptıklarınızla, eylemlerinizle, verdiğiniz çabayla büyük bir milletin umutlarını besleyerek yeniden ayağa kaldırdınız. Sizden öğrendiklerimiz ve vasiyet ettikleriniz hepimize rehberlik etmeye devam ediyor. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' diyen size layık olabilmek için demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğimize teşkilatımız adına aziz hatıranız önünde söz veriyor ve saygıyla eğiliyorum."

İYİ Parti 3.Olağan Kurultayı, 24 Haziran Cumartesi günü ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak. Köylüoğlu, kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceğini açıklamıştı.