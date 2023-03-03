İYİ Parti adaylık konusundaki kararını bugün verecek! Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılmayabilir iddiası

6'lı Masa toplantısında dört parti CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in buna karşı çıktığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözler İYİ Parti'nin bugün yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısına çevrilirken, Akşener'in kurmaylarıyla yapacağı görüşmeden çıkabilecek "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız" kararı sonrası pazartesi günü yapılacağı açıklanan Millet İttifakı toplantısına katılmayabileceği öne sürüldü.

Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu.

AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERDİ

Toplantıda 4 partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabakata vardığı ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini önerdiği iddia edildi.

GİK TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyu partisinin kurmayları ile konuşmak için Genel İdare Kurulu toplantısını cumartesinden bugüne çekerken, dakikalar önce başlayan toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

"AKŞENER PAZARTESİ GÜNÜNE HAZIRLANIYOR"

Gözler İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkacak karara çevrilirken, Ankara kulislerinde Akşener'in kurmaylarının görüşleri doğrultusunda pazartesi gününe hazırlandığı konuşuluyor.

6'LI MASA TOPLANTISINA KATILMAYABİLİR İDDİASI

GİK kararının yüksek ihtimalle "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız" şeklinde çıkmasının beklendiği ve İYİ Parti lideri Akşener'in "Hayır" kararının ardından Pazartesi günü yapılacağı açıklanan Millet İttifakı toplantısına katılmayabileceği ve neden bu kararı aldıklarını basın toplantısıyla duyurabileceği öne sürüldü.