İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi başladı
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurultayda genel başkan seçimi için oy verme işlemine geçildi. Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak seçimi kazanmak için oy kullandı. Ayrıca tüzük değişikliği ile GİK üye sayısı 50'den 60'a yükseldi.
Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından mali rapor ve Genel İdare Kurulu (GİK) raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Kurultay kapsamında oluşturulan tüzük değişikliği komisyonunun çalışmaları sonucu Başkanlık Divanı'na, İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması önerildi.
Delegelerin ayrı ayrı oyladığı önergeler, oy birliğiyle kabul edildi. Değişiklikle 50 olan GİK üye sayısı, 60'a yükseltildi.
Tüzük değişikliğinin oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçildi. Mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak seçime girdi.
Dervişoğlu, genel başkanlık seçimi için oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.
Kurultay kapsamında, genel başkanlık seçiminin ardından GİK ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.