İttifakta neler oluyor? CHP'nin başörtüsü hamlesinden sonra Akşener'in sözleri kafa karıştırdı

CHP'nin başörtüsünü güvence altına alan kanun teklifini TBMM'ye sunmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bugün yaptığı konuşmasını cumhuriyet değerleri, kadınlar ve gençler üzerine kuran Akşener'in ittifak vurgusundan çok parti vurgusunu ön plana çıkararak, "İYİ Parti iktidarına az kaldı" demesi de dikkat çekti.

Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında partililer ile buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasını cumhuriyet değerleri, kadınlar ve gençler üzerine kurdu.

"CUMHURİYET" VURGUSU YAPTI

Akşener konuşmasında "Bu devletin başına, laubalilik değil, ciddiyet yakışıyor. Çünkü bu aziz millet, zorbalığı değil, şefkati hak ediyor. Çünkü Türkiye, süfli bir zihniyetle değil, asaletle yönetilmeyi hak ediyor! Milletimiz; hırsıza, yolsuza, arsıza göz açtırmayan, bölmeyen, ayırmayan, ayrıştırmayan bir yönetim istiyor. İşte biz aziz milletimizin, bu asil talebini karşılamaya talibiz. Bu yüzden ülkemizi, her şeyden önce, bu ucube sistemden kurtaracak, cumhuriyet değerlerimizle, kadim devlet geleneklerimizle ve 21'inci yüzyılın ruhuyla milletimizi hak ettiği gibi, asaletle yöneteceğiz" dedi.

İTTİFAK'TA NELER OLUYOR?

Akşener'in "cumhuriyet, kadın ve gençler" üzerine kurulu sözleri ve CHP ile yürüttüğü Millet İttifakı'ndan ziyade kendi partisine vurgu yaparak "İYİ Parti iktidarına az kaldı" ifadesini kullanması kafaları karıştırdı. Gündem yaratan konuşmanın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı ve CHP'nin Meclis'e sunduğu 3 maddelik kanun teklifinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

CHP LİDERİNİN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

Kılıçdaroğlu 2 gün önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından CHP dün TBMM Başkanlığı'na 3 maddelik bir kanun teklifi sundu.