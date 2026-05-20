İtalya ve Fransa, İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı

İtalya ve Fransa, İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı.

İtalya ve Fransa, İsrail'in Küresel Sumud Filosun'da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelesinin ilişkin videonun ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "İsrailli Bakan Ben Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu protestocuların, insan onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması hoş görülemez" dedi.

Hükümetin üst düzey kanallar üzerinden olaylara karışan İtalya vatandaşlarının derhal serbest bırakılması için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Meloni, "İtalya ayrıca, bu protestoculara uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tam saygısızlık nedeniyle özür talep etmektedir. Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili resmi açıklama isteyecek" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, "Bakan Ben Gvir'in videosunda görülenler kesinlikle kabul edilemez ve insan onurunun en temel ilkelerine aykırıdır. Başbakan ile mutabık kalarak, İsrail'in İtalya Büyükelçisini derhal Dışişleri Bakanlığı'na çağırttım" dedi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik eylemlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Öfkemizi ifade etmek ve açıklama almak için Fransa'daki İsrail büyükelçisinin çağrılmasını talep ettim" dedi.

Fransa vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Barrot, İsrail tarafından gözaltına alınan Fransız aktivistlerin "saygıyla muamele görmesi ve mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması" gerektiğini açıkladı.

Aktivistlere terörist muamelesi

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" notuyla paylaştığı videoda, İsrail polislerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek yüz üstü yerde tutulduğu görüldü. Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunduğu kameraya yansıdı. Ben Gvir ayrıca aktivistlerin üzerinde İsrail bayrağı sallarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Bunları uzun süre bize verin, terörist hapishanelerine atalım" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü müdahale etmeye başladığı filoda 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Türkiye, İspanya, Ürdün, Pakistan, Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in müdahalesini "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu belirterek kınamıştı. - ROMA

