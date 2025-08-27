İtalya Başbakanı Meloni'den Gazze'deki Saldırıya Sert Tepki

İtalya Başbakanı Meloni'den Gazze'deki Saldırıya Sert Tepki
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, masumların öldürülmesine sessiz kalamayacaklarını vurguladı ve gazetecilerin öldürülmesini kınadı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok sayıda masum kurbana neden olan, hatta Hristiyan toplulukları da etkileyen ve orantılılık ilkesinin ötesine geçen bir tepki karşısında sessiz kalamayız" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastnesi'nde pazartesi günü düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Meloni, 5'i gazeteci 20 kişinin öldüğü saldırı hakkında, "Gazetecilerin mazur görülemez şekilde öldürülmesini kınıyoruz. Bu, basın özgürlüğüne ve savaş trajedisini aktarmak için hayatını riske atan herkese yönelik kabul edilemez bir saldırıdır" dedi.

Giorgia Meloni, 7 Ekim olaylarının ardından İsrail'in savunma hakkını destekleme konusunda bir an bile tereddüt etmediklerini söyleyerek, "Ama şimdi, çok sayıda masum kurbana neden olan, hatta Hristiyan toplulukları da etkileyen ve orantılılık ilkesinin ötesine geçen bir tepki karşısında sessiz kalamayız" şeklinde konuştu.

İtalya'nın Gazze Şeridi'ndeki rolüne ilişkin konuşan İtalya Başbakanı Meloni, "Sadece şeklen varlık gösterenler var, bir de çocukları gerçekten kurtaranlar. Ben ikinci grupta yer almaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne art arda iki hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırının ardından açıklama yapan İsrail ordusu, gazetecileri hedef almadıklarını savunmuştu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Han Yunus bölgesinde faaliyet gösteren Golani Tugayı birliklerinin, Nasser Hastanesi bölgesinde Hamas tarafından yerleştirilen ve İsrail birliklerinin faaliyetlerini gözlemleyerek onlara karşı faaliyetleri yönlendirmek amacıyla kullanılan bir kamera tespit ettiği anlaşıldı" ifadeleri kullanılmış, saldırılarda söz konusu kameranın hedef alındığı iddia edilmişti. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
