İtalya Başbakanı Meloni'den Filistin Devletine İlişkin Açıklama

İtalya Başbakanı Meloni'den Filistin Devletine İlişkin Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına yönelik, Filistin devletinin var olmadan tanınmasının sorun çözmeyeceğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Kesinlikte Filistin devletinden yanayım, ama devlet kurulmadan önce tanınmasından yana değilim" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı almasına yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Meloni, "Kesinlikte Filistin devletinden yanayım, ama devlet kurulmadan önce tanınmasından yana değilim. Var olmayan bir şey kağıt üzerinde tanınırsa sorun çözülmüş gibi görünebilir, ancak aslında çözülmemiştir" dedi. Meloni, "Bunu Filistin Yönetimi'ne de söyledim, Macron'a da söyledim. Gerçekte bir Filistin devleti olmadan Filistin devletinin tanınmasının, hedefe ters düşebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Filistin kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını ve kararı Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceğini duyurmuştu. Karara İsrail ve ABD'den tepki gelmişti. Almanya hükümeti ise ülkenin kısa vadede Filistin devletini tanımayı planlamadığını ve şu anki önceliğinin iki devletli çözüme doğru "uzun zamandır beklenen ilerlemeyi" sağlamak olduğunu açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözüme ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenliğe ulaşacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

Tepki çeken düzenleme sonrası fiyatlar tek tek değişiyor
2 askerimiz şehit oldu, MSB ilk otopsi raporunu paylaştı

2 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB ilk otopsi raporunu paylaştı
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

Düğün günü ölümden döndü, görüntüleri izleyince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

Kuyumcuyu vurup altın dolu çanta çaldılar! Yetmedi polisle çatıştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.