İtalya Başbakanı Meloni, ABD-Rusya dizel anlaşmasını 'çok riskli' diye eleştirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedarikine yönelik anlaşmanın "çok riskli bir tercih" olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, Rusya'nın bombaları Ukrayna şehirlerine düşmeye devam ederken Moskova'ya savaşı finanse etmek için yeni gelir sağlıyor" dedi.

ABD ile Rusya arasında Moskova'nın ABD ve küresel piyasalara 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik etmesini öngören anlaşma, Avrupa'da tartışmalara yol açtı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bu hafta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde İtalya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, anlaşmayı "çok riskli bir tercih" olarak nitelendirdi. Meloni konuşmasında, "Bu kararın sonucu belirsiz, ancak riskleri açık. Bu anlaşma, Moskova'ya meşruiyet kazandırıyor, savaşı finanse etmek için yeni gelir sağlıyor ve yaptırımların etkinliğini örtülü biçimde zayıflatıyor" dedi.

İtalyan Başbakan, AB üyesi 27 ülkenin Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Avrupa adına müzakere yürütmek üzere "etkili ve yetkin bir isim" belirlemesi gerektiğini belirterek, Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 Grubu'na resmi bir müzakere yetkisi verilmesi seçeneğine de açık kapı bıraktı. Meloni, "Fransa, Almanya ve İngiltere, kendi başlarına hep birlikte hareket ettiğimizden daha iyi sonuç alabileceklerine inanıyorlarsa ve şimdiye kadar tercihleri de bu yönde olduysa, en azından herkes adına ve resmi bir yetkiyle hareket etsinler" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında hafta sonu varılan dizel anlaşmasında Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara hemen 300 bin ton dizel göndermesi, kasım ayında 500 bin ton daha ve ardından bir milyon ton ek dizel sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı