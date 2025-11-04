İsviçre Mahkemesi, "Erdoğan'ı Öldür" pankartı taşıyan 4 kişiye verilen para cezalarını onadı

İsviçre Federal Mahkemesi, 2017 yılında Bern'de düzenlenen bir protestoda "Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür" yazılı pankart taşıyan 4 kişi hakkında verilen para cezalarını onadı.

İsviçre'de mahkeme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 2017 yılında açılan pankarta ilişkin kararını açıkladı. İsviçre Federal Mahkemesi, 25 Mart 2017 tarihinde Bern şehrinde düzenlenen "Türkiye'de Demokrasi" temalı bir gösteri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakağına silah doğrultulmuş şekilde tasvir edildiği ve "Kill Erdogan with his own weapons!" (Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür) ifadesinin kullanıldığı pankartı taşıyan 4 kişi hakkında verilen para cezalarını onadı. Mahkeme kararda, söz konusu pankartın ifade ve toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, bunun açık biçimde "kamuya açık şekilde suça ve şiddete teşvik" anlamına geldiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme, pankarttaki "öldür" ifadesinin açık biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir öldürme çağrısı olduğunu ve mecazi anlamda yorumlanamayacağını belirtti. İfade ve toplanma özgürlüğünün demokrasinin temel taşları olduğu vurgulanan mahkeme kararında, "Bir kişiye yönelik açık öldürme çağrısı bu özgürlükler kapsamında korunamaz" değerlendirmesinde bulunuldu. Kararda ayrıca, sanıkların pankartın yanında "tesadüfen" bulunmadıkları, pankartı taşıyan el arabasını çekerek ve ses sistemini kullanarak bu mesajın yayılmasına bilinçli şekilde katkıda bulundukları tespitine yer verildi.

Mahkemenin onama kararının ardından şahıslar, 2 bin ile 3 bin 300 İsviçre Frangı (104 bin ile 171 bin 600 Türk Lirası) arasında değişen para cezaları ödeyecek. Dört kişinin ödemesi gereken toplam para cezası ise 11 bin İsviçre Frangı (572 bin Türk Lirası) civarında.

Bern'de açılan pankart

İsviçre'nin Bern şehrinde 25 Mart 2017 tarihinde "Türkiye'de Demokrasi" temalı bir gösteri düzenlenmişti. Bu gösteride, 4 kişi tarafından açılan pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şakağına doğrultulmuş bir silah görseli ve İngilizce olarak "KillErdogan with his own weapons!" (Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür!) ifadesi yer almıştı. Pankartın açılması üzerine Bern Savcılığı, "kamuya açık şekilde suça veya şiddete teşvik" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. İlk aşamada, Bern Bölge Mahkemesi, 2022 yılında sanıkları beraat ettirmişti. Ardından, Bern Yüksek Mahkemesi 21Mart2024 tarihinde beraat kararını bozmuş ve 4 kişiye toplamda yaklaşık 11 binİsviçreFrangı para cezası vermişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise pankarta tepki göstererek, aynı gün Bern'deki gösteriye ilişkin protesto mesajı yayınlamıştı ve İsviçre makamlarını gerekli adımları atmaya çağırmıştı. - BERN