İsveç Televizyonu SVT, Trump'ın Konuşmalarını Yanıltıcı Şekilde Kurguladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınına ilişkin ifadelerini yanıltıcı bir şekilde yayınlayan BBC'nin ardından İsveç televizyonu SVT'nin de Trump'ın konuşmalarını BBC gibi kurguladığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan Panorama adlı belgesel programında yanıltıcı şekilde kurgulandığının ortaya çıkmasının ardından BBC'nin Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Direktörü Deborah Turness istifa etmişti. Trump-BBC arasındaki savaş devam ederken, İsveç televizyonu SVT'nin de Trump'ın konuşmalarını BBC gibi kurguladığı ortaya çıktı. İsveç basınında yer alan haberlerde, SVT'nin Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasını isyan çağrısı yaptığı izlenimini vermek için haberin bir bölümünde birkaç parçayı birleştirerek kullandığı kaydedildi. SVT tarafından kurgulanan haberde, BBC versiyonunda olduğu gibi Trump'ın destekçilerine görüşlerini barışçıl ifade etmeye çağırdığı bir bölümün çıkarıldığını aktaran yerel basın, TV kanalının sahiplerinin "SVT'nin 6 Ocak olaylarına yönelik yayınlarına güvendiklerini" belirttiğini yazdı. Ancak daha sonra SVT'nin haberi değiştirerek, Trump'ın farklı ifadeleri arasındaki kısımlarda sesin kısıldığı kaydedildi. Yapımcı Karin Ekman, SVT'nin haberi "izleyicilere hangi bağlamda yayınlandığını daha net anlatmak için" güncellediğini söyledi.

Trump belgeseli tarafsızlık tartışmalarını alevlendirmişti

BBC'ye ait iç yazışmaların ayrıntılarını yayımlayan The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların Panaroma adlı belgesel programında yanıltıcı şekilde kurgulandığını öne sürmüştü. Trump, eylemlerden önce "Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve Kongre üyelerimize sesleneceğiz" ifadelerini kullanmış, ancak Panorama'da Trump'ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, "Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım ve savaşacağız. Tüm gücümüzle" dediği yansıtılmıştı. Trump, "savaşacağız" ifadelerini aslında ABD seçimlerinde "hile yapıldığı" iddialarına ilişkin söylemişti. Birbirine eklenen konuşmaların arasında 50 dakikadan fazla zaman farkı olduğu belirtilmişti.

Tazminatla tehdit

Trump'ın Panorama adlı belgesel programının yayından kaldırılması için verdiği süre bugün doluyor. İngiliz yayın kuruluşunu 1 milyar dolarlık tazminatla tehdit eden Trump, BBC'nin özür dilemesini istemişti. BBC, Trump'tan özür dilerken, tazminat talebini şiddetle reddetmişti. - STOCKHOLM