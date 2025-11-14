Haberler

İsveç Televizyonu SVT, Trump'ın Konuşmalarını Yanıltıcı Şekilde Kurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili ifadelerinin yanıltıcı şekilde yayınlandığı BBC'den sonra, İsveç televizyonu SVT'nin de benzer bir tutum sergilediği ortaya çıktı. BBC'nin istifalarla sonuçlanan tartışmalarının ardından, SVT'nin haberinde Trump'ın destekçilerine barışçıl çağrıda bulunduğu kısmın çıkarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınına ilişkin ifadelerini yanıltıcı bir şekilde yayınlayan BBC'nin ardından İsveç televizyonu SVT'nin de Trump'ın konuşmalarını BBC gibi kurguladığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan Panorama adlı belgesel programında yanıltıcı şekilde kurgulandığının ortaya çıkmasının ardından BBC'nin Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Direktörü Deborah Turness istifa etmişti. Trump-BBC arasındaki savaş devam ederken, İsveç televizyonu SVT'nin de Trump'ın konuşmalarını BBC gibi kurguladığı ortaya çıktı. İsveç basınında yer alan haberlerde, SVT'nin Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasını isyan çağrısı yaptığı izlenimini vermek için haberin bir bölümünde birkaç parçayı birleştirerek kullandığı kaydedildi. SVT tarafından kurgulanan haberde, BBC versiyonunda olduğu gibi Trump'ın destekçilerine görüşlerini barışçıl ifade etmeye çağırdığı bir bölümün çıkarıldığını aktaran yerel basın, TV kanalının sahiplerinin "SVT'nin 6 Ocak olaylarına yönelik yayınlarına güvendiklerini" belirttiğini yazdı. Ancak daha sonra SVT'nin haberi değiştirerek, Trump'ın farklı ifadeleri arasındaki kısımlarda sesin kısıldığı kaydedildi. Yapımcı Karin Ekman, SVT'nin haberi "izleyicilere hangi bağlamda yayınlandığını daha net anlatmak için" güncellediğini söyledi.

Trump belgeseli tarafsızlık tartışmalarını alevlendirmişti

BBC'ye ait iç yazışmaların ayrıntılarını yayımlayan The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların Panaroma adlı belgesel programında yanıltıcı şekilde kurgulandığını öne sürmüştü. Trump, eylemlerden önce "Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve Kongre üyelerimize sesleneceğiz" ifadelerini kullanmış, ancak Panorama'da Trump'ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, "Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım ve savaşacağız. Tüm gücümüzle" dediği yansıtılmıştı. Trump, "savaşacağız" ifadelerini aslında ABD seçimlerinde "hile yapıldığı" iddialarına ilişkin söylemişti. Birbirine eklenen konuşmaların arasında 50 dakikadan fazla zaman farkı olduğu belirtilmişti.

Tazminatla tehdit

Trump'ın Panorama adlı belgesel programının yayından kaldırılması için verdiği süre bugün doluyor. İngiliz yayın kuruluşunu 1 milyar dolarlık tazminatla tehdit eden Trump, BBC'nin özür dilemesini istemişti. BBC, Trump'tan özür dilerken, tazminat talebini şiddetle reddetmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.