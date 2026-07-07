İsveç ve İzlanda Başbakanları NATO Zirvesi İçin Ankara'da

İSVEÇ Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, NATO Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi. Konuk başbakanları, Esenboğa Havaalanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı