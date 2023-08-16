İstifası ses getirmişti! Eski Zafer Partili il başkanından dikkat çeken sözler: Belden aşağı mevzu var

Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Ankara İl Başkanı Neslihan Irvana'nın yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Irvana, partiye olan inancının kaybolduğunu belirterek, "Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor." dedi. Irvana, Ümit Özdağ'ın laf üreten ve iş üretmeyen kişilere sahip çıktığını ve bu durumun kendisinde tüm inancın kaybolmasına sebep olduğunu belirtti. Irvana, aynı zamanda 3 yılda partiye 1 milyon 750 bin TL harcadığını da ifade etti.

Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Ankara İl Başkanı Neslihan Irvana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, partiye olan inancının kaybolduğunu bildirerek "Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor." ifadelerini kullandı.

"HEPSİ EGOLARININ KURBANI OLUYOR"

Sosyal medya hesabından sıralı bir paylaşım zinciri yapan Irvana, "Ümit hoca mükemmel bir teorisyen. Olayın açmazı da burada. Çok doğru, çok düzgün ilkesel olarak ama uygulayıcısı yok sahada. Sıkıntı bu. Bir kişi ile olay yürümez. Bu iş bir ekip işi. Ama Ümit Hoca dahil yanındaki insanlara bu gerçeği anlatamadım. Tek kişi ile yürümez!" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"3 yıllık siyasi tecrübemde şunu gördüm; Liderlerin hepsi tek adam olma egosunda. Halbuki ekip çalışmasına daha önce şahit olmuş olsalar... Ekibimden bir arkadaşı öne çıkarmanın benden bir şey almadığı, aksine değerleriyle bana kattıklarını keşke görselerdi. Bunu tecrübe etmemişler.

O yüzden egolarının kurbanları oluyorlar hepsi. Bu manzaraya karşı seyreden, gerçekten olanı biteni anlayan için olayı yorumlamak çok basit hale geliyor. Sizden farklı özellikleri olan yetenekli insanlara alan tanıyın. Her şeyi kendiniz yapamazsınız!"

"PARTİYE 3 YILDA 1 MİLYON 750 BİN TL HARCADIM"

"Belki beni suçlayanlar vardır. Bilinsin diye yazacağım çünkü insanlar acımasız ne yaşadın vs. sorgulamadan yargılıyorlar. 3 yılda sanırım 1 milyon 750 bin TL partiye harcadım. Kira, çaycı maaşı, bayrak, organizasyon masrafları vs. Bu kadar parasını geçtim 1200 günümün öğlen 13- akşam 19 arasını parti için çalışarak harcadım." diyen Irvana, paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir sistem oturttum ama partiye 1 damacana su almayan Seyit Yücel, Lütfü Şahsuvar ve Cezmi Polat gibi laf üreten adamlar kadar kıymetli olamadım . Ve bu üçlü laf üretip iş üretmeyenlere Hoca sahip çıktı. O yüzden tüm inancımın kaybolmasına sebep Ümit Özdağ'dır."

"SİYASİ OLUP DA LAĞIM ÇUKURUNDA OLMAYAN YOK"

Neslihan Irvana, paylaşımını su sözlerler sonlandırdı:

"Partiye bir gram faydası olmayan adamları, benim gibi hem para hem emek harcayan insalara yeğledi. O yüzden bu işin de fos olduğunu anladım. Emin olun siyasi olup da lağım çukurunda olmayan yok. Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor."