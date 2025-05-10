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İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

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Silah bırakması beklenen PKK kongresini toplarken, kongrede alınan kararlar merak konusu oldu. tv100 yayınına katılan gazeteci Nevzat Çiçek, PKK terör örgütünün aldığı 4 maddelik kararı açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde Pkk'nın silah bırakıp bırakmayacağı merakla beklenirken, gelişmeler peş peşe yaşandı. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladığını açıkladı.

Kongreye ilişkin detay bilinmezken, gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.

İŞTE O 4 KARAR

  • PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.
  • PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.
  • Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.
  • PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

PKK KONGREYİ YAPTI

Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyusufimrat:

basit bir açıklama 40 yıl üzerine.aslında kolaymıymış çokmu zormuşmuş. ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET;yakınları ve sevenlerine RABBİMDEN sabır diliyorum.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bitmiş ve destekcileri tarafından bitirilmiş bir örgüt üzerinden hangi hesaplar yapılıyor acaba bu örgüt asalayı kapattıktan sonra kurmuşlardı şimdi bunu kapatıp hangi örgütü kurdular zaman bunu gösterecek bu oyun üzerinden şehitler vermiş ülkemin insanlarını üzmek kime ne kazandırır bilemiyorum kimseyi kandırmayın kandırılmayın

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