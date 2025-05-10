İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

Terörsüz Türkiye sürecinde Pkk'nın silah bırakıp bırakmayacağı merakla beklenirken, gelişmeler peş peşe yaşandı. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladığını açıkladı.

Kongreye ilişkin detay bilinmezken, gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.

İŞTE O 4 KARAR

PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.

PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.

Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.

PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

PKK KONGREYİ YAPTI

Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."