İstanbul Valisi Sultangazi Kent Ormanı'ndaki Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kent Ormanı'na gelerek, Orman Bölge Müdürü Celal Pir ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının çıkış noktasının piknik yapan vatandaşların bulunduğu bir alan olmadığını belirten Gül, "O yerler vatandaşın piknik alanında mı? Ateş yakılan yerler mi? Bakacağız. Yangın insan kaynaklı mı? Doğal kaynaklı mı? Bakacağız. Şuan kontrol altında herhangi br sıkıntı yok. Ekipler anında müdahale ettiler. Kurumların koordinasyonu çok iyi, 1.5 saat olmasına rağmen, hem kontrol altına alındı, hem yaklaşık olarak bu yangın kapasitesinin çok üzerinde araç gereç buraya getirilmiş oldu. Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Daha kenarda olan bir yer. Piknik yapan vatandaşlardan dolayı çıktığını çok düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika