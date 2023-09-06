İstanbul Valisi Davut Gül Halkalı Gümrük'te Sel İncelemesi Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül selin vurduğu Halkalı Gümrük'te incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı. Gül, "Burada ki temel mesele derenin taşmış olması. Dere taşmasa bir sıkıntı yok" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede sel baskınlarına neden oldu. Halkalı Gümrüğü'nde bulunan araçlar sulara gömülürken, çalışanlar ise uzun süre bir binada mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül'de Gümrüğe gelerek incelemelerde bulundu. Gül ekiplerden bilgi aldı.

Derenin taşmasıyla Gümrüğü su bastığını vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, "İlçelerimizi geziyoruz. Küçükçekmece'de arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hem konteynerler zarar görmüş. Tırların yoğun su basmasından dolayı gördüğü zararlar var. Diğer ilçelerden gelen suyla derenin taşması sonucu maalesef bu durum ortaya çıktı. Arkadaşlarımız şuan zararları tespit etmeye çalışıyorlar. Ortada da yoğun bir çamur var. O çamuru kaldırmaya gayret ediyorlar. Burada ki temel mesele derenin taşmış olması. Dere taşmasa bir sıkıntı yok" dedi. - İSTANBUL