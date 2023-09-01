İstanbul Valisi Ataşehir Belediyesini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediyeleri ziyaretleri kapsamında Ataşehir Belediyesini ziyaret etti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ziyarette yaptığı konuşmada, "Gümrük ile hal alanlarının kaldırılması gerekli" dedi.

Ataşehir Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde, Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen "Ataşehir İlçesi Muhtarlar Toplantısı"na katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Ataşehirli muhtarlardan ilçenin sorunlarını dinledi.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, il ve ilçe kamu yöneticileri ile muhtarların katıldığı toplantıda; sağlık, eğitim ve emniyet konuları üzerinde duruldu. Ataşehirli muhtarlar; ulaşım, trafik ve imar sorunları ile uyuşturucu kullanımındaki yaşanan artıştan şikayet ederek, bu sorunların çözümü üzerine yoğunlaşılmasını talep etti.

Toplantıda konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, mahallelerdeki imar sorunları ile ilgili bilgi verdi ve Ataşehir'deki gümrük ile hal alanlarının kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Toplantının ardından Vali Davut Gül, Başkan Battal İlgezdi'yi makamında ziyaret etti. Vali Davut Gül'ü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte belediye hizmet binası önünde karşılayan Başkan İlgezdi, ziyaret için Vali Davut Gül'e teşekkür etti ve Çanakkale Destanı'nı 3 boyutlu anlatan bir kitap armağan etti. - İSTANBUL