İstanbul Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Fakülte bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, pankart açarak sloganlar attı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Fakülte bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, "Hastaneler, bebekler, çocuklar, kadınlar siviller hedef olamaz" pankartı açarak, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail'in aleyhine sloganlar atan öğrenciler adına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Mahmut Er açıklamada bulundu.

Mahmut Er, yaşama onurları ve vatanlarına bağlılıklarıyla insanlığa örnek olan bir halkın gözlerinin önünde toplu bir kıyıma uğramasına asla rıza göstermediklerini söyledi.

Askeri çatışmanın Filistin halkının yaşlı-genç, hasta-çocuk fark etmeksizin İsrail'in katliamına uğradığı, tüm dünyanın seyirci kaldığı bir vahşete dönüştüğünü belirten Er, " İsrail'in yaptıklarını meşru müdafaa olarak nitelendirmek mümkün değildir. İsrail yetkililerinin 'Hayvanlarla savaşıyoruz.' diyerek Gazze'deki insanları dehumanize etmeye çalışması, bunun bir soykırım olduğuna işaret etmektedir." diye konuştu.

Öğrenci Er, açık hava hapishanesine dönüşmüş olan Gazze'nin dünyayla tek bağlantısı Refah Sınır Kapısı'nın bile bombalandığına dikkati çekerek, "Gazze Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin neredeyse tamamının vefat etmesi sebebiyle eğitim ve öğretim yılının bittiğini duyurmuştur. Gazze'den geriye ceset kokusu ve barut dumanından başka bir şey kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail aleyhine slogan atan öğrenciler daha sonra dağıldı.