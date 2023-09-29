İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ganire Paşayeva için başsağlığı mesajı yayınladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, hayatını kaybeden Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ilıcalı, mesajında "Paşayeva'nın vefatı, çok sevdiği Erzurum halkını derinden üzdü. Ailesi, yakınları başta olmak üzere Azerbaycan halkının ve tüm Türk Dünyasının başı sağ olsun" dedi.

Erzurum'un eski milletvekillerinden olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile yakın dostluğuyla bilinen Milletvekili Ganire Paşayeva, Erzurum ziyaretinde ehram giyerek Erzurum'a duyduğu önemi her fırsatta dile getiriyordu. Ilıcalı, "Türk Dünyasının bir sevdası haline gelen değerli kardeşimiz Ganire Paşayeva'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanını cennet olsun. Ailesi, yakınları başta olmak üzere Azerbaycan halkının ve tüm Türk Dünyasının başı sağ olsun. Kendisi bir Erzurum sevdalısıydı. Dadaşların sevdiği ve yakından tanıdığı Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva her zaman kalbimizde yaşayacaktır" diye konuştu. - ERZURUM