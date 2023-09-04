Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı! İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da 7 zehir taciri böyle yakalandı

Narkotik birimlerinin İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da 7 zehir tacirini yakaladığı operasyonun görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız" dedi.

"UYUŞTURUCU TACİRLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyoruz. İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 202 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 1'İ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 232 kilo skunk maddesi ile 10 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

165 KİLO SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda ise; 165 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

"POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.