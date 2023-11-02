İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, pankartlar açarak sloganlar attı ve İsrail'e destek veren firmaların kapatılmasını talep etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversitenin Güney Kampüsü'nde biraya gelen öğrenciler, "Kudüs bizimdir", "Kampüsten Gazze'ye selam" ve Özgür Filistin" pankartı açtı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail'in aleyhinde sloganlar attı.

Eylemde, Türkçe, İngilizce ve Arapça okunan bildiride, "Bizler aziz Filistin halkına kendi topraklarında bu yapılanları kabul etmiyoruz. İşgalci katil İsrail'i de ondan taraf olan ABD ve Batı ülkelerini de kınıyoruz. Bu zulme destek olan yahut bu zulme karşı sessiz kalan herkesin soykırım destekçisi olduğunu açıkça ifade ediyoruz." mesajı verildi.

İsrail'e destek veren firmaların kapatılması çağrısında bulunan öğrenciler, Filistin meselesinin yalnızca Filistin'in ve Orta Doğu'nun değil tüm insanlığın dramı olduğunu belirtti.