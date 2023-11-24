İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de Yakalanan Çete Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de düzenlenen çete soruşturması kapsamında yakalanan 'Yolyemezler Çetesi'nin 27 üyesi adliyeye sevk edildi. Çete üyeleri, çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de düzenlenen çete soruşturması kapsamında yakalanan "Yolyemezler Çetesi"nin 27 üyesi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "iş yeri ve araç kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karşı düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Yakalanan şüpheliler, bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"İstasyon' diye tabir ettikleri hücre tipi evlerde yasadışı sanal bahiste dönen parayı yönetmişler

Çıkar amaçlı suç ağının fertlerini uzun süreden beri takip eden emniyet ekipleri, çetenin yasadışı sanal bahis oynattıklarını ve buradan günlük 3 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler, çete üyelerinin belirledikleri 'istasyon' diye tabir ettikleri hücre tipi evlerde yasadışı sanal bahiste dönen parayı yönettiklerini ortaya çıkardı.

İşsiz gençleri maaşa bağlayıp onlara banka hesapları açtırarak paranın izini kaybettirmeyi amaçladılar

Hücre evi olarak kullanılan adreslerde 3 milyon liranın çevrildiği, kazanılan para nedeniyle suç örgütünün farklı hasım çetelerle de çatıştığı saptandı. Dolaştıkları mahallelerdeki işsiz gençleri hedef seçen çetenin, bu kişileri aylık maaşa bağlayıp onlara banka hesapları açtırarak dönen paranın izini kaybettirmeyi amaçladıkları anlaşıldı.

Merkez üssüne dönüşen villalar

Emniyet kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda deşifre edilen ve içerisinden şüpheli ile silahların yakalandığı gizli bölmeli villalar ortaya çıktı. Suç ağının yöneticileri, 'merkez üssü' olarak kullandıkları villada özel düzenekler kurdukları, söz konusu evlerin hazırlanan uzaktan kumandalı sistemle çalıştığı anlaşıldı.

Soruşturmaya giden yol

Güvenlik ve emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Büyükçekmece'de 9 Ekim'de 2 kişinin tellerini keserek girdikleri villadaki grupla silahla çatışmasının ardından polis tarafından geniş çaplı çalışma gerçekleştirilmiş, silahlı çatışmanın yaşandığı söz konusu villada kalan zanlıların, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler" olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları tespit edilmişti.

İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de peş peşe baskınlar

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile çete üyelerinin ortak hareket ederek hiyerarşik sistem içerisinde Büyükçekmece, Silivri ve Güngören'de irili ufaklı çok sayıda suça karıştıkları belirlenmiş, çete fertlerinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Baskında örgüt lideri M.S.A. ile 4 zanlı ise Büyükçekmece'de yer alan bir villanın mutfak kısmında tezgah altındaki gizli bölmede yakalanmıştı.

Bu kişilerin barındıkları adreslerdeki aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 3 otomatik tabanca, 23 şarjör, bin mermi, çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 100 bin lira ile 8 bilgisayar ele geçirilmişti. Öte yandan polis tarafından ele geçirilen suç unsurları emniyette sergilendi. - İSTANBUL