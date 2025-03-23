Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş

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Halkların Demokratik Kongresi öncülüğünde İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında alandaki kalabalığın yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lehinde destek sloganları atmaması ve herhangi bir pankart açmaması dikkat çekti. DEM Parti'nin resmi hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerin altına da "Neden Saraçhane'de değilsiniz?" yorumları yapıldı.

İstanbul'da Nevruz kutlamaları için yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar, bu yıl "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Alana, "Jin, jiyan, azadî" ile "Nevruza azadiyê pîroz bê/Özgürlük Nevruzu kutlu olsun" yazılı pankartlar asıldı ve platformun iki yanına LED ekranlar yerleştirildi.

POLİS ALANA GİRENLERİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Yenikapı metro durağında arama yapan polis ekipleri HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu atkı ve flamalar alana sokulmadı.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş

ALANDA İMAMOĞLU'NA DESTEK YOK

Alanı hınca hınç dolduran kalabalığın yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lehinde destek sloganı atmaması ve herhangi bir pankart açmaması dikkat çekti.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş

"NEDEN SARAÇHANE'DE DEĞİLSİNİZ?"

Dem Parti'nin resmi hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerin altına "Neden Saraçhane'de değilsiniz?", "Saraçhane böyle kalabalık değil", "Aynı şeysizin başınıza gelse İmamoğlu iptal ederdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen protestoda "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu sözler özellikle DEM Parti cephesinin büyük tepkisini çekti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Yavaş'ın sözlerini alıntılayıp "Faşo" notunu düştü.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıXeyati 2:

yıllarca CHP Kürtleri kullandı kandırdı ama artık bu gün her şey farklı.kusura bakmasınlar

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

İmamoğlu lehine destek sloganı atsalar, Saraçhaneye gitseler bakın işte terörle iş birliğinin kanıtı diyeceksiniz insanlar bunu biliyor, size malzeme vermemek için yapmıyor bu sefer de neden yapmıyorsunuz mu diyorsunuz :)

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Yorum Beğenme145
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Haber YorumlarıAyy Ayy:

CHP nin tarihinde iki düşmanlık silinemez 1 Kürt düşmanlığı 2 Din düşmanlığı

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Haber YorumlarıSelimk:

dem sayesinde seçilmiştin. 100 milyon dolar verdin, etkisi geçti. artık seçilme ihtimali de kalmadı.

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Haber YorumlarıExit RS:

Mansur yavaş Yanlış söylemlerde bulundu.Kürt Halkı akıllıdır.İmamoğluna gereken desteği gereken yerde veriyo zaten.Sabah 8 de gidip oy kullandık.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bu da kendini baya nimetten saymış

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BU VATAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NEDEN O ALANDA TÜRK BAYRAĞI YOK EKONUN YASINIMI TUTUYORSUNUZ

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Haber YorumlarıSalih van:

Gerçek kürtlere yakışan da budur.

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Haber YorumlarıHOZKAN:

Işte bütün sıkıntı bu. DEM Parti seçmeni artık kendilerine oy vermeyecek Bütün sıkıntı bu.. Dem seçmeni oy vermezse hiçbir seçimi asla asla kazanamayacaklarını kendileri çok iyi biliyor, bütün koşturmaca bütün mağdur edebiyatı bundan

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Herkes bir gün dilinin ceremesini çekecektir. Çok konuşup parmak sallama siyasetiyapanlarin çektiği gibi! Ne oldu sizi alamayacakti adalet. Vasıfsız elamanlar topluğu mu CHP. Biraz silkeleyip kendinize geliniz. Hu ülke hepimizin sayın gercek CHP liler. Aklınızla dalga geçmelerini müsade etmeyiniz. Sandık koymuşlar bir yerlere kim oy kullanacak. sadece züğürt tesellisi. Kesin % 55 filan çıkar cumhurbaskani adayiniz. Dilinize hakim olmanız lazım. Insanları galeyana getirmeye çalışırken dusunun.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
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