İstanbul'da sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya uygulamaları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yapan 6 şahıs yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Jandarmadan silah tacirlerine operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Eyüpsultan'da 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda; sosyal medya uygulamaları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yapan toplam 6 şahıs yakalandı. Baskınlarda 32 adet çeşitli çap ve markada ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, yasadışı yollarla temin ettikleri ruhsatsız tabancaları, sosyal medya uygulamaları üzerinden tanıtımını yaparak sattıkları bilgisini aldı. Uzun süreli takibin ardından şüphelilerin ellerinde bulunan silahları Eyüpsultan ilçesinde bulunan 3 ayrı adreste sakladıklarını belirledi. Şüphelilerin ruhsatsız tabancaları sevk edeceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 adet çeşitli çap ve markada ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 6 şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.