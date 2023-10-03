İstanbul'da Şahinler Çetesi Operasyonu: 22 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 ilde "Şahinler Çetesi" olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden aralarında çete lideri Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22'si tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilde düzenlenen "Borç Kapatma" adın verilen operasyonlarda, Şahinler Çetesi lideri olduğu iddia edilen Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ile Samsun'daki adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit paranın ele geçirilmişti.

Yakalanan çete üyesi 41 şüpheliden 40'ı dün adliyeye sevk edilmişti. Aralarında çete lideri olduğu iddia edilen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.