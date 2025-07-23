İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Müzakereleri Başladı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur barış müzakereleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer müzakerelere katıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı'na geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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