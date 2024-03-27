Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kılıçdaroğlu afişleri: Seni hançerleyenlere oy yok

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşam İstanbul'un birçok yerinde CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı. Yerel seçim sürecinde CHP içinde farklı bir tartışmayı ateşleyebilecek afişlerde "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" ifadesinin bulunması dikkat çekti.

SEÇİMLER ÜZERİNDEN GÜÇ SAVAŞI İDDİASI

Üzerinde "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" tarafından hazırlandığı belirtilen afişlerle ilgili herhangi bir açıklama gelmezken gelişmenin parti içinde Kılıçdaroğlu yanlıları ile Özel'e yakın isimler arasında seçimler üzerinden bir güç savaşı yaşanacağı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

İstanbul'da Kılıçdaroğlu afişleri: Seni hançerleyenlere oy yok

"ADAY BELİRLEME SÜRECİNİN SAĞLIKLI OLMASINI İSTERDİM"

Kılıçdaroğlu, daha önce verdiği röportajda partideki aday belirleme sürecini eleştirerek "Daha sağlıklı yapılmasını isterdim" demişti. Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda neler olacağıyla ilgili "Yerel yönetim seçim sonuçlarına bakılır. Yerel seçimlerde başarı sağlanırsa hep beraber alkışlarız. Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON YAZISINDA "AHLAK KAVGASI" VURGUSU

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan son yazısında "Ahlaksızlığın kurumsallaşması- 2" başlıklı yazısında "ahlak kavgası" vurgusunda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çürümenin derinleştiği, ahlaki yozlaşmanın kurumsallaştığı, vurdumduymazlığın arttığı bir ülkede bireyler önce toplum olma vasfını kaybederler. Çürüme ve yozlaşma toplumu bölüp parçalar. Gelecek umudunu yok eder. Bugün gençlerimiz umudu yurtdışında arıyorlarsa temel nedenini burada aramak gerekir.

(...)

Dostlar! Bu ahlak kavgası hiçbir kavgaya benzemez. Bu ekmek kavgası değildir. Bu koltuk kavgası değildir. Bu bir haysiyet kavgasıdır, varoluş kavgasıdır. Vatan kavgasıdır. Bu kavgayı vermek zorundayız..."

İstanbul'da Kılıçdaroğlu afişleri: Seni hançerleyenlere oy yok

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu? Mustafa Yıldırım kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Kovancılar Belediye Başkan adayı Mustafa Yıldırım kaç yaşında, nereli? DEM Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir? DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir? DEM Parti Kilis Hasköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title