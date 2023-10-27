İstanbul'da İsrail Protestosu: Özgür-Der Üyeleri Fransa Başkonsolosluğu Önünde

İstanbul'da Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyesi bir grup, Fransa Başkonsolosluğu önünde İsrail'i protestosu etti. Grup, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler aleyhine sloganlar attı.

İstanbul'da Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyesi bir grup, Fransa Başkonsolosluğu önünde İsrail'i protestosu etti.

Taksim Camisi'nden cuma namazı sonrası çıkan grup, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

Grup, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve beraberindekiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu "Bebek katilleri" yazılı afişi konsolosluk binasının kapısına astı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Fransa'nın İsrail'in katliamlarına verdiği desteği protesto etmek için geldiklerini söyledi.

İsrail'in yaklaşık 80 yıldır katliam yaptığını belirten Kaya, "İsrail yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, işkence ediyor, tutukluyor. Özellikle Gazze saldırısı üzerinden dünyanın takındığı tutumun daha utanç verici olduğunu, bunun özellikle protesto edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Batılı liderlerin Filistin konusundaki tutumlarının utanç verici olduğunu kaydeden Kaya, "Biden'ıyla, Sunak'ıyla, Macron'uyla ve diğer Batılı liderlerin ortaya koyduğu bu tutum insanlık adına utanç vericidir. Her fırsatta ifade özgürlüğünden, toplanma hakkından bahseden insanlar bugün ülkelerinde Filistin bayrağı taşımayı, Filistin halkı lehine konuşmayı yasaklamaya çalışıyorlar. Bunların ne kadar iki yüzlü olduklarını biliyorduk ama bu dereceye varması inanılmaz bir durum gerçekten." diye konuştu.

Kaya, İspanya hariç Fransa hükümeti nezdinde diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de protesto ettiklerini sözlerine ekledi.