İstanbul'da Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı Gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı'na Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve MİT Bölge Başkanı katıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, İstanbul'da Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı Bakan Yardımcımız Mehmet Sağlam, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve MİT Bölge Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika