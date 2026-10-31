İstanbul’da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin sağlık imkanlarına ulaşabilmesi için özveriyle çalışıy

İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin sağlık imkanlarına ulaşabilmesi için özveriyle çalışıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı