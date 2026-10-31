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İstanbul’da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin sağlık imkanlarına ulaşabilmesi için özveriyle çalışıy

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İstanbul’da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin sağlık imkanlarına ulaşabilmesi için...

İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin sağlık imkanlarına ulaşabilmesi için özveriyle çalışıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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