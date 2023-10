İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi Öncesi Alan Gezildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafında organize edilen 'Büyük Filistin Mitingi' öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve aralarında KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün'ünde bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri mitin alanını gezdi. Yarın yapılacak olan miting ile ilgili konuşan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Türkiye olarak sesimizi duyurmak için yarın saat 15.00'da Atatürk Havalimanı'nda tüm sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, alandan tüm insanları buraya davet ediyoruz. Bu akşam da burada olmamızın sebebi; gelip bu alanı görmekti. Dünyadaki pek çok ülkede, yapılan protestoları görüyorsunuz. Dünya artık bu vahşete sessiz değil. Bizler de üzerimize düşen görevi yapıp insanlık adına, vicdan sahibi herkesin yarın, burada tek vücut olarak, Gazze'ye yapılan bu saldırıların durması, acil ateşkes için hep bir arada olmaya davet ediyorum" dedi. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise, "75 yılı aşkın süredir yaşanan bir zulüm var. İnsanların ibadetlerine, mesken özgürlüklerine, her şeye müdahale edilen, topraklarından uzaklaştırılmak için her türlü entrikanın uygulandığı, çocukların hedef alındığı, kadınların her tülü zulme maruz bırakıldığı Filistin ve Gazze ile ilgili biz o mazlumların sesi olmak için Gazze'ye ve bütün dünyanın vicdanına bu haksızlığı, bu soykırımı haykırabilmek için yarın İnşallah saat 15.00'da bu meydandayız. Bir kişi gelmezse eksik kalırız. Herkesi ailesiyle birlikte, çevresiyle birlikte, mahallesi ile birlikte buradan bütün dünyaya haykırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

