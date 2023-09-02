İstanbul Başakşehir'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü adına slogan attığı, eylem yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Polis, operasyonlar sırasında ayrıca 3 aranan şüpheli ve 5 kaçak göçmeni de yakaladı.

İstanbul Başakşehir'de düzenlen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü adına slogan attığı, eylem yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Polis, düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi ile 5 kaçak göçmeni de yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos günü PKK/KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atıldığı ve pankart açıldığı şeklinde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller, yasaklı olduğu belirlenen yayınların yanı sıra 1 ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 29 fişek ele geçirildi.

Hava destekli gerçekleşen operasyonlar sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile 5 kaçak göçmen de yakalanarak gözaltına alındı. Polis, kaçak göçmenleri ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi görevlilerine teslim etti.