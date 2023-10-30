İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Can Atalay'ın tutukluluğunun devam etmesine tepki gösterdi

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı vermesine rağmen TİP Hatay milletvekili avukat Can Atalay'ın tutukluluğunun devam etmesine ilişkin; "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını derhal uygulamalıdır. Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir. AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti halen neyi müzakere etmektedir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında, "seçme ve seçilme hakkı" ile "kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı" yönlerinden ihlal kararı vermesine rağmen tutukluluğu devam eden TİP Hatay milletvekili avukat Can Atalay'la ilgili bu akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saraç'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını derhal uygulamalıdır! Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa'nın 153. Maddesine göre, 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.' AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti halen neyi müzakere etmektedir!"