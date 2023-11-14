İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi

İstanbul Barosu'na bağlı bazı avukatlar, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi 'nin (AYM) hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Anayasanın, yüksek bir mahkeme olan Yargıtay tarafından çiğnendiği, yürütme erki temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarla yargı bağımsızlığının olmadığını bir kez daha ortaya koyduğu, ama hepsinden vahimi bu olağanüstü hukuksuzluğun olağanlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu hukuksuzluğa hep beraber karşı durmak veya bir başka deyimle hukuka hep beraber sahip çıkmak için bu suç duyurusu tüm meslektaşlarımızın da imzasına açılmıştır. Bugün itibariyle 3 bin 235 İstanbul Barosu mensubu meslektaşımız da suç duyurusuna imza vermişlerdir. Bu imzalarda bugün Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na iletilecektir" diye konuştu

"YARGININ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMAYA İHTİYACI VARDIR"

Avukat Filiz Saraç, "Yargının hakemliğe değil, bağımsız ve tarafsız olmaya ihtiyacı vardır. İstanbul Barosu ve burada bulunan meslektaşlarımız adına siyasal erki elinde bulunduranlara sesleniyoruz. Yargıya müdahale etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.