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İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var
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ORC Araştırma'nın Mayıs 2025 anketine göre; İstanbul'da CHP yüzde 34.1, AK Parti yüzde 30.2 oy aldı. Ankara'da CHP yüzde 34.8 ile önde gelirken, AK Parti yüzde 30.5'te kaldı. İzmir'de ise CHP yüzde 43.1 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 21.6'da kaldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma'nın İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği son siyasi eğilim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DE CHP ÖNDE

2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre; CHP) üç büyükşehirde de birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin takibini sürdürdüğü görüldü.

İSTANBUL ANKETİ

  • CHP: %34,1
  • AK Parti: %30,2
  • DEM Parti: %7,3
  • MHP: %5,0
  • Zafer Partisi: %4,0
  • Yeniden Refah: %3,5
  • TİP: %3,2
  • İYİ Parti: %3,1
  • Gelecek Partisi: %2,3
  • Anavatan Partisi: %2,0
  • BBP: %1,8
  • Yerli ve Milli Parti: %1,6
  • Diğer: %1,9

ANKARA ANKETİ

  • CHP: %34,8
  • AK Parti: %30,5
  • MHP: %7,1
  • Zafer Partisi: %4,7
  • İYİ Parti: %4,5
  • Yeniden Refah: %3,1
  • DEM Parti: %2,9
  • Gelecek Partisi: %2,5
  • Anavatan Partisi: %2,1
  • BBP: %1,9
  • Yerli ve Milli Parti: %1,3
  • Diğer: %4,6

İZMİR ANKETİ

  • CHP: %43,1
  • AK Parti: %21,6
  • DEM Parti: %7,9
  • İYİ Parti: %7,1
  • MHP: %4,2
  • Zafer Partisi: %3,3
  • Yeniden Refah: %2,3
  • Gelecek Partisi: %1,9
  • TİP: %1,9
  • BBP: %1,7
  • Anavatan Partisi: %1,6
  • Yerli ve Milli Parti: %1,2
  • Diğer: %2,2
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bir İstanbul sakini olarak Eko beni iyi çaldın diye birde oy mu vereceğim

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Hayatta inanmam yalan anket .Chp hirsizlik yolsuzluk yapacak Milletimize Hizmet yapmayacak Istanbul ve Ankarada yalan .Istanbulda ve Ankaradaki Insanlarimiz beyinsiz degilki chpyi secsin

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Emekliyi düşünmeyenin sonu yakındır.

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Neresi sürpriz bu sonuçların? İşinize gelmedi galiba Haberler. com

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ne Akepe, nede Mehape ikisinin oyları misliyle azalmıştır. Heleki mehape tarihten bile silinecek, bunu unutmayın. Gerçek milliyetçiler bu partiyi terk ederek ya Zafer partisine, yada İyi partiye geçecekler. Tek gerçek ise; İktidar elleri ile CHP ye flamayı teslim edecek......

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

2028 DE AK KOYUN KARA KOYUN BELLİ OLUR ÖYLE 3-5 BİN KİŞİYLE ANKET OLMAZ İZMİRDE ANKET VAR RİZEDE TRABZONDA SAMSUNDA GİRESUNDA YOK İŞİNİZE NERESİ GELİYORSA ORDA ANKET BİDE KARADENİZDE YAPIN BÖLGE BÖLGE YAPIN ANLAYALIM BUGÜN SOKAKTAKİ HER İLDE 100 KİŞİDEN 20 Sİ KARARSIZ 25 KİŞİ CHP 35 KİŞİ AKP 10 MHP 10 KİŞİ HDP HESAP ORTADA BAĞDAT ORDAYSA ARŞIN ÇENGELKÖYDE

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Haber YorumlarıHakan Demir:

haberler com , yanlı haberler yapıyorsun , Akp nin trolleri hariç bu memlekete oy alması mucizelere kalmalı

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Vallahide billahide tillahide Chp,nin iktidara gelmesini istiyorum halk haddinden fazla şımardı hiç bir şeyi beğenmez oldu Chp gelsinde ülkenin üzerine kara bulut gibi çöksün ben artık bu halk ile Türkiye'nin şu anki Dünyadaki konumunu ilerletebileceğine inanmıyorum bu halk chp,yi iktidar yapar 22 yıllık tüm kazanımlar 1 senede heba olur Chp gelince her şeyin muhteşem olacağına inanmış saf halka Erdoğan 10 numara büyük geliyor bu halk rezilliğe sefilliğe itilip kalkılmaya hak ediyor.

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Haber YorumlarıAdam Bey:

chp tüm illerde en büyüğü artıl kale kalmadı hele akp kalesi. akp ancak imralı’da oy alır.

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Haber Yorumları6ym5fnc7cn:

yalan bunlar

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