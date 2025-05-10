İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma'nın İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği son siyasi eğilim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DE CHP ÖNDE

2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre; CHP) üç büyükşehirde de birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin takibini sürdürdüğü görüldü.

İSTANBUL ANKETİ

CHP: %34,1

AK Parti: %30,2

DEM Parti: %7,3

MHP: %5,0

Zafer Partisi: %4,0

Yeniden Refah: %3,5

TİP: %3,2

İYİ Parti: %3,1

Gelecek Partisi: %2,3

Anavatan Partisi: %2,0

BBP: %1,8

Yerli ve Milli Parti: %1,6

Diğer: %1,9

ANKARA ANKETİ

CHP: %34,8

AK Parti: %30,5

MHP: %7,1

Zafer Partisi: %4,7

İYİ Parti: %4,5

Yeniden Refah: %3,1

DEM Parti: %2,9

Gelecek Partisi: %2,5

Anavatan Partisi: %2,1

BBP: %1,9

Yerli ve Milli Parti: %1,3

Diğer: %4,6

İZMİR ANKETİ