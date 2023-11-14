İsrailli Esirlerin Aileleri Tel Aviv'den Batı Kudüs'e Yürüyüşe Başladı

İsrail ordusunun 39 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyüşe başladı.

Esir aileleri ve onlara destek veren İsrailliler, Tel Aviv'de "Rehine Meydanı" adını verdikleri alandan, yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisine doğru yürüyüşe geçti.

Esir aileleri Netanyahu'dan cevap bekliyor

Yola çıkmadan önce Tel Aviv'de basın açıklaması yapan aileler, İsrailli hükümet yetkililerinin kendileriyle konuşmasını ve esirler için neden anlaşmaya varılamadığı konusunda yüzleşme talep ediyor.

Aileler, "tüm esirleri kapsayan geniş çaplı esir takası anlaşması talep ettiklerini" vurguladı.

İsrail'in 39 gündür aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'deki yakınları için "zamanın giderek dolduğunu" aktaran aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ve Savaş Kabinesi'nden cevap beklediklerini duyurdu.

Esir annelerinden biri, yaptığı konuşmada, "Binyamin Netanyahu ve kabinenin bize yanıt vermesini ve harekete geçmesini talep ediyorum. Gücümüz kalmadı." dedi.

Ailesinden 7 kişi Gazze'de esir tutulan bir diğer İsrailli de "Bütün İsrail halkını, belediye başkanlarını, Meclis üyelerini ve gençlik gruplarını bizimle birlikte yürümeye çağırıyorum. Karar vericilerden ailelerimizin neden hala Gazze'de olduğuna dair bir cevap istiyoruz." diye konuştu.

Esir aileleri ve onlara destek veren İsrailli grup ayrıca esirlerin fotoğraflarının yer aldığı "Onları hemen eve getirin" yazılı dövizler taşıdı.

İsrailli bir esir daha dünkü İsrail saldırılarında ölmüştü

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 9 Kasım'da İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin ölmeden önce yaptığı konuşmanın videosunu yayımlamıştı.

Dün yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen 19 yaşındaki "Faul Asiyani" adlı esir kadın asker, "Gazze'nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz." demişti.

Asiyani, İsrail hükümeti ve ordusuna hitap ederek, "Lütfen saldırıları durdurun. Patlamalar buraya çok yakın." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları videonun sonunda Asiyani'nin İsrail saldırısı sonrasında öldüğünü gösteren görüntüyü yayımlamıştı.

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" iddia ederek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen anlaşma kapsamında, Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savunmuştu.

Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" ileri sürüldü.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.