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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir: "Bütün Lübnan yanmalı"

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir: 'Bütün Lübnan yanmalı'
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan'a saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bütün Lübnan yanmalı' ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan'a saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bütün Lübnan yanmalı" ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan'a saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ben Gvir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her İsrailli annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı. Bütün Lübnan yanmalı. ABD'lilere saygı duyarak şunu belirtmek isterim ki İsrail, tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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