İsrail ve ABD, UNIFIL Misyonunu Sona Erdirebilir

İsrail ve ABD, UNIFIL Misyonunu Sona Erdirebilir
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İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve ABD, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunu sona erdirmek için harekete geçiyor. UNIFIL'in görev süresi, BM Güvenlik Konseyi tarafından 31 Ağustos 2025'e kadar uzatılmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunu sona erdirmek için harekete geçeceği iddia edildi.

İsrail'in geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi ihlalleri devam ederken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunu sona erdirmek için harekete geçeceği iddia edildi.

UNIFIL'in ağustos ayında görev süresi sona ererken, görev süresi BM Güvenlik Konseyi tarafından uzatılıyor. ABD'nin sös konusu oylamada BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkını kullanabileceği öne sürüldü.

UNIFIL'in görev süresi geçtiğimiz sene BM Güvenlik Konseyi tarafından 31 Ağustos 2025'e kadar uzatılmıştı. UNIFIL, İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal ettiği 1978 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. İsrail, geçtiğimiz seneden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ise birçok kez UNIFIL mevzilerini ve karargahlarını hedef almıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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