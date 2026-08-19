İsrail, İdlib'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na Saldırıyı Üstlendi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlendiği kabul edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlenmiş ve dün gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen olmamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ve Suriye, güvenlik konusunda mevcut durumun korunması konusunda anlaşmıştı. Ancak Suriye, Halep yakınlarındaki bir hava üssüne Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin vererek bu mutabakatı ihlal etmenin eşiğine geldi. İsrail, böyle bir konuşlandırmanın ülkenin güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye'yi defalarca uyardı" denildi.

İsrail, açıklama ile Suriye'nin İdlib kentinin doğu kırsalında yer alan stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendiğini doğrulamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı