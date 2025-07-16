İsrail, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı anının görüntülerini paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgedeki bir askeri hedefe saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığının vurulduğu anların görüntüsü de paylaşıldı. Açıklamada, "Suriye rejiminin komutanları, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığından çatışmaları yönlendiriyor ve rejim güçlerini Süveyda bölgesine gönderiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor, siyasilerin talimatları doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor" ifadelerine yer verildi. - ŞAM