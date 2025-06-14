İsrail Saldırısında İran'ın Üst Düzey Askeri Komutanları Hayatını Kaybetti

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İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda İstihbarat ve Operasyon Daireleri Başkan Yardımcılarının öldüğünü açıkladı. Saldırıların devam ettiği belirtilirken, İran ile İsrail arasındaki gerginlik artıyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında İran Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran ile İsrail arasındaki saldırılar sürüyor. İran Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin iki üst düzey isminin, İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Siyonist rejimin düzenlediği saldırıda Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, söz konusu iki komutanın 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nda yer aldıkları ve geçmişte birçok kritik görevde bulundukları kaydedildi.

Dün 3 üst düzey isim öldürülmüştü

İsrail ordusu ilk olarak İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurmuş ve onlarca nükleer ile askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Dünkü saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan yaşamını yitirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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