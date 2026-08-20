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Golan'dan Netanyahu'ya: Suriye saldırısı Türkiye ile çatışma riski

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İsrail muhalefet lideri Yair Golan, Suriye'ye hava saldırısını 'kışkırtıcı ve tehlikeli' buldu; Netanyahu'yu aşırıcılık ve güvenilmezlikle suçlayarak ülkeyi Türkiye ile çatışmaya sürükleyebileceğini söyledi.

İsrail muhalefet lideri Yair Golan, Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırısının ülkeyi Türkiye ile bir çatışmaya sürükleme riski taşıyan "kışkırtıcı ve tehlikeli bir hamle" olarak nitelendirerek Başbakan Binyamin Netanyahu da aşırıcı ve güvenilmez bir şekilde hareket etmekle suçladı.

İsrail muhalefet lideri Yair Golan, İsrail'in Suriye'de havalimanına düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. Muhalefet partisi Demokratlar'ın lideri Golan, Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırısının ülkeyi Türkiye ile bir çatışmaya sürükleme riski taşıyan "kışkırtıcı ve tehlikeli bir hamle" olarak nitelendirdi. Golan, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda, askeri gücün siyasi kaygılar uğruna kullanıldığını belirtti ve Netanyahu'yu aşırıcı ve güvenilmez bir şekilde hareket etmekle suçladı. Golan, Netanyahu'nun İsrail'e duyulan güveni zedelediğini sözlerine ekleyerek, ülkesinin siyasi olarak hayatta kalmak için bir başka savaş çıkarmak yerine güvenliği sağlamak için gücü kullanan bir liderliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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