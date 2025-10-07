İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 131 Aktivisti Ürdün'e Sınır Dışı Etti

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sınır dışı ettiği Küresel Sumud Filosu'ndan aralarında Türklerin de bulunduğu 131 aktivistin Kral Hüseyin Köprüsü'nden (Allenby) Ürdün'e giriş yaptığını duyurdu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir haliyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin sınır dışı işlemleri sürüyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in filodan 1'i Ürdün vatandaşı olmak üzere 131 aktivisti Ürdün'e sınır dışı ettiği belirtildi. Sınır dışı edilen aktivistlerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın dünyaya açılan tek kapısı olan Kral Hüseyin Köprüsü'nden (Allenby) Ürdün'e giriş yaptığı aktarıldı.

Türk vatandaşları da var

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Fuad Al-Majali, tahliye edilenler arasında Bahreyn, Tunus, Cezayir, Umman, Kuveyt, Libya, Pakistan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Çekya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Afrika, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD ve Uruguay vatandaşlarının bulunduğunu söyledi. - AMMAN