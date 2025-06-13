İsrail, İran'da nükleer programının 'kalbini' vurdu

İsrail, sabah saatlerinde Natanz nükleer tesisi başta olmak üzere İran'daki çeşitli kritik noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırısı düzenledi. İran basını saldırıların Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz nükleer tesisi ile bazı diğer bölgelere yönelik olduğunu yazdı. Haberde ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Doğu Azerbaycan'da üç askeri bölge ve kışlaya saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Şehit Kerimi Kışlası (Saidabad), Zehra Kışlası (Emend) ve Serderud'daki radar merkezinin İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı kaydedildi. Saldırılar sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İranlı bilim insanları öldürüldü

İsrail saldırılarında altı İranlı nükleer bilim insanı da öldürüldü. Saldırılarda Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zülfikari, Seyyid Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi adlı 6 bilim insanının öldürüldüğü bildirildi.

İran Genel Kurmay Başkanı hayatını kaybetti

Öte yandan İran basını, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN